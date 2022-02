Lampard do Brojën te Evertoni

Sipas mediave pranë klubit të Evertonit, sulmuesi në pronësi të Chelseat, Armando Broja, mund të jetë goditja e duhur e verës.

Lojtari kërkohet nga Frank Lampard, pasi anglezi ka qenë edhe trajneri kur Broja ka debutuar me fanellën e bluve të Londrës.

E ardhmja e tij në Londër nuk është e sigurt.

Sipas “Sky Sport”, ka një mori klubesh që kërkojnë shërbimet e tij për 25 milionë paund (mbi 29 milionë euro).

Por nga ana tjetër, trajneri i Sauthemptonit është shprehur se Brojës i pëlqen këtu dhe do të bëjnë gjithçka që ta mbajnë.

Siç raportojnë mediat angleze, Dean Jones ka thënë se Lampard do të fillojë bisedimet me drejtuesit e Chelseat, duke qenë se ka marrëdhënie të mira, për të sjellë tek Evertoni Armando Brojën.

“Broja? Nuk ka asnjë mundësi që Lampard të mos hyjë në bisedime me ish-klubin e tij. Ai e njeh shumë mirë atë, i ka dhuruar debutimin me atë fanellë”, thotë Jones, që beson se Lampard shumë shpejt do të flasë për sulmuesin shqiptar.