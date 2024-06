Lamine Yamal diplomohet gjatë Euro 2024

Pas kualifikimit, pas tre fitoreve në po aq ndeshje në grupin B me Spanjën, Lamine Yamal arriti një tjetër rezultat, personal këtë herë, gjatë Euro2024: futbollisti i ri në fakt mori diplomën!

Siç raportohet nga mediat spanjolle, në fakt, lojtari spanjoll kaloi ESO-n.

Çfarë është ESO?

Kjo është shkolla e detyrueshme e nivelit të dytë në Spanjë për moshat 12 deri në 16 vjeç.

Pasi mbylli grupin në vendin e parë, me tre fitore në po aq ndeshje, pesë gola të shënuar dhe zero të pësuar, Spanja do të përballet me Gjeorgjinë në fazën e 16-shes të dielën në orën 21:00.