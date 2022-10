Lajme të mira për Interin, Lukaku stërvitet me grupin dhe Brozovic i veçuar

Sot, Romelu Lukaku është rikthyer të stërvitet me grupin, ku me shumë mundësi do të jetë ndaj Fiorentinës në fundjavë.

Sipas “Sky”, sot është rikthyer edhe Marcelo Brozovic, kroati i cili ka munguar për një kohë të gjatë. Mesfushori i Interit ka bërë stërvitje të personalizuar dhe i veçuar nga të tjerët.

Synimi është të jetë i disponueshëm për 2-3 ndeshjet e fundit para pushimit, me ndeshjen kundër Juventusit më 6 nëntor në pikëpyetje, por do të shikohet se si do të përparojë këto ditë./ h.ll/albeu.com