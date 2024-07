Lagjja që rifitoi krenarinë e saj falë sensacionit të futbollit Lamine Yamal. Historia prekëse që fsheh numri 304

Lamin Yamal është duke jetuar ëndrrën më të madhe që mund të kishte çdo adoleshent, duke qenë pjesë e rëndësishme e kombëtares spanjolle, e cila e sheh veten në finalen e Euro 2024.

“Pse jeni këtu?” një fëmijë pyet gazetarët që po fotografojnë në Rocafonda, një lagje modeste në qytetin Mataró, në rajonin verilindor të Spanjës të Katalonjës. “Çfarë po mendon?” përgjigjet njëri prej tyre. “Për shkak të Lamines”, figuron ai me një buzëqeshje, përpara se të largohet me nënën e tij.

Pak kohë më parë ai mori një dhuratë të veçantë: një fanellë të Barçës. Ka qenë gjyshja e Lamine Yamal, vetë banore e zonës, ajo që ia ka dhënë. Rokafonda, lagjja që e pa lojtarin e ri të rritet – ai do të mbushë 17 vjeç këtë të shtunë – ishte një lagje e harruar, e izoluar dhe e stigmatizuar.

Por ylli i kompleksit stërvitor të Barçës, La Masia , dhe tani edhe një nga premtimet e mëdha të kombëtares, e ka çuar në një dimension tjetër duke festuar me krenari golat e tij duke bërë një gjest ‘304’ me duar, duke përfaqësuar tre shifrat e fundit, i kodit zip Rocafonda (08304). Numrat janë pikturuar në mure dhe fëmijët buzëqeshin kur flasin për 304.

Banorët e moshuar vrenjten kur i pyesin për situatën në lagje dhe sytë e tyre tregojnë peshën e stigmës. Por tani ata ndjehen të përfaqësuar mirë. Dhe me Lamine, ata shohin reflektimin e një të ardhmeje shpresëdhënëse.

Të martën mbrëma, rrugët bërtitën në mënyrë euforike ndërsa Lamine shënoi një gol vendimtar në ndeshjen kundër Francës në kampionatin Euro 2024, duke e dërguar ekipin e tij në finale kundër Anglisë këtë të dielë që vjen. Ndërsa ishte në të, ai bëri histori duke u bërë lojtari më i ri që ka shënuar në një kampionat evropian për meshkuj.

“Ai është një model për fëmijët e vegjël. Shumë njerëz këtu aspirojnë të jenë si ai. 304 simbolizon lagjen, përfaqëson të gjithë. Fakti që ai e ka bërë këtë na bën të njohur për të gjithë botën”, thotë Jose Palacios, një i ri që ka parë Lamine duke luajtur në rrugë.

Ai flet në sheshin Joan XXIII, ku futbollisti i para kohe jetonte në katin e parë të një pallati me të atin, gjyshen dhe dajën e tij, tashmë me pushime në Marok. Në një nga katër rrugët e sheshit qëndron Mustafa Elhamid, i cili për 16 vitet e fundit ka drejtuar një institucion kushtuar transportit dhe ruajtjes, dhe që nxjerr në pah përzierjen e kombësive të Rokafondës.

“Lamine është një burim krenarie për Spanjën, jo vetëm për lagjen,” thotë ai.

Më parë, ky shesh ka qenë një fushë e hapur. Tani është një shesh lojrash ku loja me top është e ndaluar. “Kjo është një lagje e zakonshme,” thotë një grua e ulur në një stol. Ajo flet në arabisht dhe përkthen mendimet e shokut të saj. “Është një lagje modeste, me shumë kultura. Thuhen gjëra të këqija për të, por kur jeton këtu, e di se si është në të vërtetë. Që një futbollist i madh si ai duhet të dalë nga ky vend është një krenari e madhe për ne. Ai ka kaluar nga të luajturit në rrugë në të luajturit me më të mirët në botë”, shton Palacios.

Lagjja u krijua në vitet 1960 për të strehuar popullsinë emigrante nga Spanja jugore , më pas në vitet 1990, ajo u mbush me të huaj, shumica e tyre nga Afrika. Dyqanet u shfaqën duke shitur gjërat e nevojshme themelore: dyqanet e frutave, parukierët, sendet ushqimore të drejtuara kryesisht nga emigrantët ende mbushin çdo cep. Në rrugë shiten bluza që përfaqësojnë të gjitha llojet e skuadrave të futbollit: PSG, Maroku, Barça, Manchester, Real Madrid. Por këto ditë, ka një numër veçanërisht të madh të këmishave të Spanjës me emrin Lamine mbi to.

Flamujt spanjollë varen nga ballkonet dhe vitrinat e dyqaneve. Sipas Institutit Kombëtar të Statistikave, pothuajse gjysma e popullsisë së Rokafondës është në rrezik të varfërisë. Ndërtesat nuk kanë ashensorë dhe janë dukshëm të dëmtuara. Por Rocafonda është më shumë se kaq: është një komunitet dhe në çdo cep ka futboll. Fqinjët thonë se që nga fillimi i fenomenit Lamine ka më shumë fëmijë që luajnë në rrugë.

Disa qindra metra larg sheshit ku është rritur Lamine është fusha e futbollit me çimento ku i riu shënoi golat e parë. Është e vështirë të gjesh një djalë të ri me të cilin Lamine të mos ketë luajtur në rrugë në një moment, apo ta ketë parë duke luajtur. Dhe absolutisht të gjithë e dinë emrin e tij. “Faktori Lamine ka qenë shumë i mirë. Tani janë më të motivuar, kanë më shumë entuziazëm. Përpara kësaj, ata po linin futboll për të ndenjur në park,” shpjegon Sergio Martínez, trajneri i një prej skuadrave të lagjes. Në krah të tij dhe i rrethuar nga gjithnjë e më shumë të rinj që mbërrijnë topin për dore, është Cristian Blasco, i cili ka ndarë momente me të atin e Lamines dhe që nënvizon figurën e të riut: “Fëmijët e shohin si një idhull. E shihni që të rinjtë kanë ëndrra.”

Në fushë – si pasqyrim i vetë lagjes – njerëz të të gjitha moshave mblidhen dhe kujdesen për njëri-tjetrin. “Ndonjëherë shumë gjëra nxirren jashtë kontekstit. Është një lagje më e qetë nga sa thuhet. Ka njerëz të mirë dhe të këqij, si kudo tjetër, por asgjë e tepruar”, thekson Martínez. Blasco është dakord: “Është një lagje e njerëzve që punojnë. Është mirë të shohësh fëmijët.” Një nga këta fëmijë është Mohamed Yassir, 15 vjeç, i cili ka veshur një fanellë të Barçës. “Lamine duke bërë gjestin 304 e bën lagjen të ndihet e rëndësishme dhe tani të gjithë flasin mirë për të,” rrëfen Yassir.

Pas ndeshjes, apo edhe para kësaj, të gjithë bëjnë një pit stop në Bar El Cordobés, një vend i rregullt për Lamine që kur ishte i vogël, dhe aq më tepër për babain e tij, i cili ndonjëherë qorton djalin e tij nëpërmjet video-telefonatës ndërsa ai ulet në bar. Këmisha e parë profesionale e të riut varet si një trofe në mur dhe Juan Carlos Serrano Muñoz, pronar i institucionit për 30 vjet, u shërben me krenari shikuesve dhe gazetarëve kureshtarë. “I jepja para babait që djali i tij të mos hynte fshehurazi në tren,” kujton ai. “Është një lagje me shumë kombësi. Ne bashkëjetojmë në mënyrë perfekte, me ulje-ngritjet tona ashtu si në çdo lagje. Por fakti që tani jemi në lajme për diçka të mirë është krenari. Tani është koha për ta shijuar atë. Në lagje të gjithë jemi shumë krenarë dhe të lumtur për familjen e tij.”

Lamine ka vendosur Rocafondën në hartë. Për banorët e saj, ai është më shumë se një futbollist: ai është një simbol i përparimit, të ardhmes dhe shpresës. Para kësaj, të gjithë donin të ishin si Messi. Tani, të paktën në Rokafonda, të gjithë duan të jenë Lamine.