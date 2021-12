La pas Cristiano Ronaldon, kush e famshmja më e kërkuar në botë në Google për vitin 2021

Britney Spears është personazhi i famshëm më në trend në Google Search në mbarë botën në vitin 2021.

I famshmi i dytë më në trend në Google ishte futbollisti portugez Cristiano Ronaldo, i cili kishte një rritje mesatare mujore të kërkimit prej 75%.

Ndërsa personazhi i tretë është aktorja hollivudiane Megan Fox me rritje mesatare mujore të kërkimit prej 48%, themeluesi i Teslas, Elon Musk radhitet i katërti me rritje prej 41%, ndërkaq e pesta radhitet aktorja hollivudiane, Scarlet Johansson, me rritje prej 27%.

Në mesin e 10 më të kërkuarve për vitin 2021 në Google Search janë edhe Kim Kardashian, Meghan Markle, BTS, Ariana Grande dhe Kylie Jennifer.