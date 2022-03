Kylian Mbappe, më shumë se 5 vjet për të marrë lejen e drejtimit për një arsye të thjeshtë

Në moshën 23-vjeçare, ylli i PSG-së nuk ka pasur ende kohë për të marrë lejen e drejtimit dhe shkon në stërvitje me një shofer.

Kylian Mbappe mund të mburret me makina të shtrenjta dhe luksoze në rrjetet e tij sociale, por ndryshe nga Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ibrahimovic apo Aubameyang, ylli i PSG-së nuk njihet për asnjë Ferrari, Bugatti apo Lamborghini.

Arsyeja mund të jetë se francezi nuk i pëlqen makinat sportive, por ka një arsye tjetër më të rëndësishme pse futbollisti në modë nuk e shfaq kurrë makinën e tij në Instagram, shkruan albeu.com, marrë nga Marca.

Mbappe nuk ka leje drejtimi

Pavarësisht se është 23 vjeç sulmuesi i Paris Saint-Germain ende “nuk ka pasur kohë” të marrë lejen e drejtimit dhe është i vetmi futbollist i klubit francez që vjen me një shofer në stërvitje. Është e zakonshme ta shohësh atë të shoqëruar nga një shofer dhe ai vetë ngarkon foto në llogarinë e tij në Instagram duke dalë nga pjesa e pasme e një Volkswagen ID.4 , një Volkswagen Multivan ose një Volkswagen Tiguan.

Mbappe udhëton gjithmonë me një shofer privat

Pas mbërritjes së Mbappe në PSG në 2017, disa muaj pas ditëlindjes së tij të 18-të, klubi francez i dha atij një truprojë, një shërbëtor dhe gjithashtu një shofer privat që e çon atë kudo. Përveç kësaj, klubi aplikoi për një patentë drejtimi, por Mbappe nuk ka treguar asnjë nxitim për të marrë patentën e tij.

Gjëja “e keqe” e të qenit i pasur dhe i famshëm

Në një intervistë me “Bleacher Report” në dhjetor 2017, Kylian pranoi se marrja e patentës së tij nuk ishte kurrë një nga prioritetet e tij, megjithëse rrëfen se suksesi dhe fama e kanë penguar të bëjë gjëra të thjeshta që të rinjtë e tjerë të moshës së tij bëjnë si marrja e një patentë shoferi dhe drejtimin e makinave të tyre.

“Është një nga anët negative të të qenit i suksesshëm kaq herët. Më kanë munguar gjërat e thjeshta si të kesh patentë shoferi. Mendoj se të gjithë e kanë. Për shumë njerëz, patenta e shoferit është një domosdoshmëri, por për mua nuk ishte. Patenta është zakonisht sinonim i autonomisë, por autonominë e kam pasur shumë shpejt, sepse sa herë që kam pasur shoferë në dispozicion, nuk ka qenë kurrë prioritet (të marr patentën time),” shpjegoi Mbappe.

Parisi apo Madridi?

Mbappe mund të ndryshojë qytet dhe do të duhet të vonojë planet e tij për të marrë një leje drejtimi në Madrid, një qytet që ai mezi e njeh. Ai do të duhej të shkonte në Ciudad Deportiva de Valdebebas me një shofer, megjithëse do të ndryshonte markën e makinës, pasi sponsori zyrtar i Real Madridit nuk është Volkswagen, por Audi. /albeu.com/