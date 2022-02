Kylian Mbappe e ka topin në fushën e tij

Pasi kërkoi largimin e tij nga Paris Saint-Germain verën e kaluar, Kylian Mbappe (23 vjeç) drejton projektin e Mauricio Pochettino në kryeqytetin francez.

I tunduar nga Real Madridi, ai ka në mendje atë duelin me dy ndeshje në fazën e 16-të të Ligës së Kampionëve.

Për më tepër, siç thekson gazeta AS , ish-lojtari i Monaco nuk do të marrë një vendim përfundimtar (për fatin e tij) derisa të përfundojë ndeshja ndaj bardhezinjve. Kolosi merengue shpreson të marrë shërbimet e tij brenda pak muajsh, së bashku me ambicien për të ribashkuar Mbappe me Erling Haaland (21 vjeç, Borussia Dortmund).

Paris Saint-Germain nuk e hedh poshtë

“A e kam marrë vendimin për të ardhmen time? Jo Të luash kundër Real Madridit ndryshon shumë gjëra. Edhe nëse kam lirinë të bëj atë që dua tani, nuk do të flas me rivalin, apo ta bëj këtë. Jam i fokusuar në fitoren kundër Real Madridit. Dhe më pas, do të shohim se çfarë do të ndodhë,” analizoi ai në Amazon Prime Video.

Si rezultat i intervistave të kryera në L’Equipe dhe RMC Sport, Leonardo (drejtor sportiv) dhe Nasser Al-Khelaifi (president) do të bëjnë të papërshkrueshmen për të mbajtur njeriun e Bondy në PSG. Sigurisht, largimi i tij nga Parque de los Principes mund të jetë më i realizueshëm nëse konfirmohet marrëveshja totale me Real Madridin. /albeu.com/