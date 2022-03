“Ky stadium i përmbush standardet e UEFA-s”, presidenti Gjici: Një ëndërr për kuksianët

Safet Gjici ishte i pranishëm në stadiumin e ri të Kukësit, duke inspektuar punimet e bëra deri më tani.

Numri një i verilindorëve u shpreh me elozhe për këtë investim të bërë, si dhe foli për gjendjen e skuadrës.

“Ky stadium për ne ishte një ëndërr që sot patëm nderin ta vizitonim dhe inspektonin në çdo detaj. Besoj që ky stadium i përmbush të gjitha standardet e UEFA-s për të lozur jo vetëm ndeshjet e kampionatit shqiptar, por dhe ndeshjet e Europës ose kudo që të jemi. Patjetër dhe ekipet e moshave të Kombëtares që mund të luajnë në këtë stadium.”

“Dua të falënderoj të gjithë ata që bënë të mundur këtë vepër madhështore për kuksianët. Kemi një grup të caktuar specialistësh që merren me gjith2ë sistemet e stadiumit. Poshtë janë sistemet e ngrohjes, ndriçimit dhe besoj se gjithë personat që kanë qenë këtu janë trajnuar dhe mendoj që me këtë staf besoj se do arrijmë ta mirëmbajmë. Sidomos fushën që është shumë e rëndësishme.”

Unë besoj që së fundmi Kukësi e ka marrë veten dhe do ecim që të arrijmë objektivat që kemi në këtë sezon. Objektivi ynë është të arrijmë Europa Ligën dhe do ishim të lumtur t ‘ia arrinim.