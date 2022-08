Ky njeri nuk është normal: Bekali ka “vizion”, kërkon të ndërtojë një stadium me 100 mijë ulëse në mes të Bukureshtit

Pronari i FCSB-së, ish-Steaua, Gigi Bekali, thotë se do të donte të ndërtonte një stadium me 100 mijë ulëse, i cili do të ishte më i madhi në Ballkan, por edhe në Evropë.

Në Ballkan, Arena Kombëtare në Bukuresht ka kapacitetin më të madh, e cila zyrtarisht strehon 55.634 shikues, ndërsa stadiumi “Rajko Mitić”, ku performon Ylli i Kuq, ka një kapacitet pak më të vogël 55.538 vende, shkruan albeu.com.

Nëse ideja e Bekalit do të realizohej, ai objekt do të kalonte Camp Nou (99,354) dhe do të bëhej stadiumi më i madh në Evropë.

“E dini çfarë më erdhi në mendje? Për të hyrë në fazën e grupeve të Champions League dhe për të ndërtuar një stadium me 100 mijë vende. Në FCSB, ai nuk mund ta bëjë më këtë me 50,000. 400,000 njerëz do të vinin në Champions League. Unë kam një vend për ta ndërtuar atë, vetëm nëse kualifikohemi në Champions League. Të marrim 40-50 milionë euro që andej”, tha Bekali në emisionin Ora exacta në sport.

Futbollistët e FCSB-së kanë luajtur për herë të fundit në Ligën e Kampionëve në sezonin 2013/14 dhe më pas në konkurrencë me Chelsea, Schalke dhe Basel kanë zënë vendin e fundit në grup me tre pikë.

Nesër në mbrëmje, gjigantët rumunë do të presin norvegjezët e Viking në Arenën Kombëtare të Bukureshtit në ndeshjen e parë të play-off-it për t’u kualifikuar në Ligën e Konferencës. /albeu.com/