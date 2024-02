Ky është transferimi i parë i Interit për sezonin e ardhshëm

Fabrizio Romano ka raportuar se Inter ka arritur marrëveshje të plotë me reprezentuesin iranian Mehdi Taremi, i cili do të bëhet pjesë e “Nerazzurrëve” si lojtar i lirë në fund të sezonit.

Inter ka siguruar nënshkrimin me sulmuesin e Portos, pasi ai nuk gjeti gjuhën e përbashkët me klubin portugez për rinovimin e kontratës.

Siç shton raporti, Taremi do të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare me opsionin për ta vazhduar atë edhe për një vit tjetër. Drejtuesit e klubit tashmë kanë caktuar edhe datën kur lojtari do t’i nënshtrohet testeve mjekësore.

Sulmuesi me eksperiencë të madhe më herët ishte raportuar se interesim për të ka shprehur edhe Milani, të cilët u munduan ta transferojnë verën e kaluar.

Taremi do të bëhet blerja e parë e Interit për sezonin e ardhshëm dhe me shumë mundësi atij do t’i bashkohet edhe Piotr Zielinski, i cili po ashtu pritet t’i bashkohet gjigantit italian si lojtar i lirë pas skadimit të kontratës me Napolin.

Taremi ka shënuar gjashtë gola në 24 paraqitje në të gjitha garat me Porton këtë sezon./Telegrafi/

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024