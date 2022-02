Ky është kali që kushton më shumë se Messi e CR7 së bashku

Nëse faqja e internetit “Transfermarkt” pasqyron vlerat e futbollistëve nëpër botë, Kristiano Ronaldo, i cili kushton 60 milion dhe Messi, që kap vlerën e 100 milion eurosh, kanë një vlerë më të ulët në treg në krahasim me kalin Galileo.

Kjo Raca e pastë ka sjellë një evolucion në sportin e garave me kuaj, ku çmimi i tyre kap shifrat e 200 milion eurosh.

Irlanda është “fabrika” më e madhe e kuajve me rracë të bardhë në botë. Një prej tyre është edhe Galileo, me një karrierë shumë të suksesshme. Kali ka fituar gjashtë garat e para në 9 muaj, ku fitoi çmime me vlerën 1.7 milion euro. Ai doli në pension pas humbjes së tij të vetme, në Breeder’s Cup Classic në Belmont Park në New York. Galileo la 12 pasardhës në garat me kuaj.

Shërbimet e tij nuk janë publike, megjithëse “The Sun” spekulon se ato kushtojnë rreth 700 milion euro.