Ky është goli më i bukur i muajit janar në Bundesliga VIDEO)

Goli i shënuar nga Tolisso në ndeshjen jashtë fushe mes Bayern Munichut dhe Kolnit, është votuar si më i bukuri në Bundesligë për muajin janar.

Tre lojtarë bavarez u kombinuan bukur, me mesfushorin francez që shënoi me një goditje të bukur, duke fituar me të drejtë çmimin për golin më të bukur të muajit. /albeu.com/