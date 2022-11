Ky është goli i më bukur i Champions në fazën e grupeve (VIDEO)

Goli i sulmuesit të PSG-së, Lionel Messi kundër Benfica-s u shpall goli më i mirë i fazës së grupeve të Champions League. Kjo është faqja zyrtare e UEFA-s.

Në ndeshjen e raundit të 3-të, argjentinasi në pjesën e parë me një prekje e dërgoi topin në rrjetë. Ndeshja mes skuadrave përfundoi në barazim 1:1.

Në total, 34-vjeçari ka shënuar katër gola dhe katër asistime në pesë ndeshje të turneut këtë sezon. PSG përfundoi i dyti në Grupin H me 14 pikë. Në 1/8 e finales parizienët do të luajnë me Bayern Munich, takimi i parë do të zhvillohet në shkurt të vitit të ardhshëm. SHIKO GOLIN /G.D albeu.com/