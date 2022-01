“Ky është Arsenali, ata nuk e falin kurrë”, Adebayor analizon situatën e Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang është më jashtë se sa brenda Arsenalit.

Sulmuesi gabonez nuk do të udhëtojë me shokët e skuadrës në Dubai për t’u stërvitur gjatë pushimeve dimërore të Premierligës, ndërkohë që kërkon një dalje për të zgjidhur situatën e tij në skuadër, pasi u nda nga Mikel Arteta që në fillim të dhjetorit, kur ai theu kodin e disiplinës së ekipit kur kthehej me vonesë nga një udhëtim dhe anashkalonte protokollin Covid, raporton Sport.

Për këtë arsye, Aubameyang ka munguar në 10 ndeshjet e fundit për “Topçinjtë” dhe klubi londinez dëshiron që futbollisti të largohet nga skuadra pasi të përfundojë merkato e tanishme e transferimeve dimërore, qoftë në formë huazimi ose transferimi.

Shkak i kësaj dëshire janë problemet disiplinore që sulmuesi ka shkaktuar sezonin e fundit dhe që do t’i jepte fund durimit të drejtuesve anglezë.

Pikërisht për situatën e tij, Emmanuel Adebayor, një ish-lojtar i Arsenalit, foli duke u ankuar për pozicionin e Aubameyang.

“E di se çfarë po kalon, por ky është Arsenali, ata nuk e falin kurrë. Ai është një lojtar fantastik që tashmë është thënë, por nuk mendoj se ai do të kthehet në rrugën e duhur te Arsenali. Do të habitesha nëse kjo do të ndodhte. Ne ​​po flasim për një lojtar të madh dhe do të shohim se si do të përfundojë lart. /albeu.com/