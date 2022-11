Ky do të jetë nënshkrimi i parë i Arsenalit për sezonin e ardhshëm

Voetbal Priemeur, nga Holanda, garanton se Arsenali tashmë ka siguruar një përforcim për sezonin e ardhshëm. Ky është Youri Tielemans, mesfushori në fund të kontratës me Leicesterin, me të cilin Topçinjtë tashmë do të kenë një fillim marrëveshjeje.

25-vjeçari belg është në sezonin e tij të pestë në Leicester. Këtë sezon ai ka 17 ndeshje, tre gola dhe një asistim.

Sipas të njëjtit burim, Arsenali, lideri aktual i Premierligës, po mendon të përforcojë skuadrën në merkaton e janarit për të synuar titullin. Hera e fundit që londinezët ishin kampionë ishte në 2003/2004.

Megjithatë, Tielemans do të mbërrinte vetëm në verë dhe me kosto zero, duke mos dashur që Arsenali, tani për tani, të shpenzojë para për një lojtar që mund të jetë i lirë në fund të sezonit.

Përveç Arsenalit, mesfushori lidhej me Barcelonën dhe Manchester United. /G.D albeu.com/