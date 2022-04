Kushti që Alexandre Lacazette të vazhdojë te Arsenali

Në moshën 30-vjeçare dhe me kontratë deri më 30 qershor, sulmuesi francez Alexandre Lacazette prezantohet si një nga emrat e mëdhenj që do të ndjekë në merkaton e radhës.

Mundësia e mbylljes së kontratës së tij me kosto zero ka bërë që ekipe të ndryshme të dalin në skenë me synimin për të vlerësuar nënshkrimin e tij. Një nga rastet më domethënëse është ai që ka si destinacion Olimpikun e Lionit.

Ndërkohë, Arsenali nuk e përjashton mundësinë që lojtari të vazhdojë të mbrojë ngjyrat edhe sezonin e ardhshëm edhe pse në kushte të caktuara.

Ata në Londër do të vlerësonin që lojtari të vazhdojë në radhët e tyre duke ofruar një rinovim afatshkurtër, qoftë për një sezon.