Kushtet e Mbappe për rinovim me PSG

E ardhmja e Mbappe mbetet një mister. Futbollisti francez është i lirë të negociojë largimin e tij nga PSG dhe gjithçka tregonte se do të ishte kështu, por tani ai mund të ndryshojë mendimin e tij, por jo pa vendosur më parë kushte për të vulosur firmën e tij dhe për të zgjatur marrëdhënien me skuadrën pariziane.

Më shumë përkushtim

Mbappe e konsideron thelbësore që PSG të vendosë rregulla më të rrepta në aktivitetet e tyre të përditshme. Nga përpikmëria në stërvitje deri tek ditët e pushimit që u jepen lojtarëve të klubit. Sipas informacioneve, kampioni i botës ka pasur disa dyshime nëse klubi ka aftësinë për t’u imponuar siç duhet dhe nuk do të dëshironte të ndeshej sërish me situata si ato të përjetuara këtë sezon.

Referenca

Të jesh imazh në nivel global është një nga kushtet, por mbi të gjitha ai dëshiron të jetë brenda fushës. Kjo do të thotë të propozosh një stil loje që mund ta ndihmojë atë në çdo kohë dhe që nuk varet nga lojtarët e tjerë në fushë. Në horizont do të ishte edhe lëshuesi i goditjeve të lira dhe penalltive të drejtpërdrejta.

Nisja e mundshme në 2023

Me Kupën e Botës në Katar në mendje, PSG do të donte që Mbappe të përfaqësonte kombëtaren franceze me ngjyrat pariziene. Në këtë mënyrë, ajo që ata do të propozonin do të ishte një kontratë minimale dyvjeçare me një klauzolë ndërprerjeje “të përballueshme” në rast se ata vendosin të ndryshojnë planet e tyre në fund të sezonit.

Një pagë që të përputhet

Informacionet e fundit flasin për një pagë që do ta vendoste atë si futbollistin më të paguar në planet. Në parim, çështja ekonomike nuk është problem për klubin e kryeqytetit francez, i cili do të negocionte me të një shpërblim të denjë për statusin e tij të yllit. /albeu.com/