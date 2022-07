Kushëriri i Vidalit zbulon klubin e ri të mesfushorit

Sipas një të afërmi të Arturo Vidal, e ardhmja e mesfushorit të Interit është pothuajse e vendosur.

Boca Juniors i bëri një ofertë Arturos dhe mendoj se ai do të shkojë atje me një probabilitet prej 70-80%, tha kushëriri i kilianit Gonzalo Vazquez në një intervistë për Radio La Red. Gjithçka duhet të vendoset javën e ardhshme. Arturo më tha se ky hap do të ishte shumë i dobishëm për karrierën e tij”, pranoi Vazquez.

Interi nuk ka llogari te mesfushori 35-vjeçar dhe planifikon të ndahet me të në të ardhmen e afërt. Kontrata e Vidalit me Nerazzurrët është e vlefshme deri në qershor të vitit të ardhshëm. Sezonin e kaluar, lojtari mori pjesë në 40 ndeshje. /albeu.com/