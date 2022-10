“Kush mendon se je?” Si Ferguson e vendosi Ronaldon me “shpatulla pas murit”

37-vjeçari ka punuar nën drejtimin e shumë trajnerëve. Nuk shkonte mirë me të gjithë. Për shembull, ai nuk ka punuar mirë me Rafael Benitez në Madrid dhe me Maurizio Sarri te Juventus. Gazetarët raportojnë se kjo ka ndodhur për të njëjtën arsye: të dy trajnerët e trajtuan atë si një lojtar të zakonshëm, ndërsa portugezi duhet të ndihet i veçantë, shkruan albeu.com.

Një nga ata që përfundimisht pranoi rregulla të tilla të lojës ishte Ferguson. Ronaldo e quan Sir Alex “baba”, ata kanë ende një lidhje të fortë. Por kjo nuk do të thotë se ai i shpëtoi shpëlarjes së ashpër të trurit nga mjeshtri.

Rio Ferdinand, i cili luajti krah për krah me Ronaldon për shumë vite, kujtoi një histori nga e kaluara.

Në sezonin 2005/2006, United erdhi në Lisbonë për të luajtur kundër Benfica-s. Meqenëse Ronaldo ka luajtur në të kaluarën në Sportingun e Lisbonës dhe për të kjo ndeshje ishte e veçantë.

“Loja u bë një shfaqje e Cristiano Ronaldos”, kujton Ferdinand. U përpoq të tregonte të gjitha aftësitë e tij, por nuk ia doli. Ne humbëm dhe trajneri e shkatërroi plotësisht. “A luani vetëm? Kush dreqin mendoni se jeni?”

Ferguson e solli shpejt Ronaldon në tokë. Për të, ishte një mësim i mirë që mori. Sipas ish-mbrojtësit dhe tani eksperti televiziv Rio Ferdinand, ndikimi i Sir Alex Ferguson në pesë herë fituesin e Topit të Artë ishte i madh.

Ferdinand vazhdoi: “Ferguson ishte trim. Ai e dinte se Ronaldo ishte çelësi i fitores sonë. Shumë trajnerë do të kishin frikë ta bënin këtë. Unë kurrë nuk kam parë trajnerë anglezë t’i bërtasin David Beckham, Steven Gerrard apo Wayne Rooney. Por Ferguson do të shkonte për këdo. Nuk ka rëndësi nëse keni qenë në krye. Ai do të gjente fjalët kryesore nëse do t’ju nevojitej.

Ronaldo nuk ka shënuar ende një gol në Premier League këtë sezon. Ai u përpoq të largohej nga klubi për të luajtur në Champions League, por nuk kishte skuadra të tilla për të. Kontrata e lojtarit skadon në vitin 2023. /G.D albeu.com/