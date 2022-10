Hasbulla Magomedov është një nga nënshkrimet më të vlerësuara në UFC. Thashethemet dolën në dritë një muaj më parë falë reporterit Igor Lazorin, i cili zbuloi se ylli i rrjeteve sociale ka arritur një marrëveshje për pesë vitet e ardhshme me kompaninë lider në artet marciale të përziera. Hasbulla kishte marrë pjesë në UFC 267 në tetor 2021 në Abu Dhabi dhe u bë një fenomen që rrëmbeu të gjithë sytë dhe mori njohje edhe nga Dana White, shkruan albeu.com.

Javët e fundit më shumë se tre milionë ndjekësit që Hasbulla ka në Instagram kanë pritur që ylli të prononcohet për këtë çështje dhe më në fund ka mbërritur deklarata: “Miq, thashethemet për UFC janë të vërteta. Unë kam nënshkruar zyrtarisht kontratën time dhe detajet do të bëhen publike deri në fund të vitit”.

Po kush është Hasbulla Magomedov dhe për çfarë shquhet?

Hasbulla ka lindur 20 vjet më parë në Makhachkala, në Republikën e Dagestanit, e cila ndodhet në brigjet e Detit Kaspik dhe shumë afër kufirit me Gjeorgjinë. Ai vuan nga akondroplazia, një formë e zakonshme e xhuxhit, prandaj shumë e ngatërruan fillimisht me një djalë pesë-vjeçar. Dhe pikërisht ai vetë e pranoi në një intervistë vitin e kaluar se gjatësia e tij ishte një metër dhe pesha e tij 16 kilogramë, të cilës i duhet shtuar një ton zëri që në mënyrë të pashmangshme të shtyn njeriun të mendojë se ai nuk është 20 vitet e listuara në kartelë. Natyrisht, ai e pranon se rasti i tij është i ndryshëm nga ai i pacientëve të tjerë me akondroplazi dhe se mjekët nuk kanë mundur t’i bëjnë një diagnozë të qartë të sëmundjes.

Megjithatë, mjafton të shohësh disa video të tij në rrjetet sociale për të parë se ai nuk ka absolutisht asgjë nga një fëmijë. Në shumë prej tyre ai shfaqet duke pirë birrë, duke pirë duhan, duke ngarë makinën ose duke ngritur pesha, kjo është arsyeja pse shpejt u bë virale në Rusi dhe vendet lindore përpara se të bënte hapin drejt pjesës tjetër të botës. Ai aktualisht grumbullon më shumë se 3.5 milionë ndjekës në Instagram dhe ka profile fansash që i kalojnë gjysmë milioni, edhe në TikTok.

Fama e tij ka bërë që ai të takojë personalitete të mëdha si Khabib Nurmagomedov, me të cilin tani ndan një miqësi të madhe që e shfaqin shpesh në rrjetet sociale, apo Shaquille O’Neal, të cilin ai pretendonte se e godiste me grusht. Përveç kësaj, ai ka mundur të udhëtojë në të gjithë botën dhe shumë shpejt do të fillojë të jetë pjesë e UFC-së. Kujtojmë se Hasbulla ka armik në Abdu Rozik, një i ri nga Taxhikistani, të cilin e ka goditur gjatë një përleshjeje në UFC. Sigurisht, për rusin, si rrjetet sociale ashtu edhe marrëveshja e tij e nënshkruar së fundmi me kompaninë e arteve marciale të përziera duken të përkohshme. Dhe se ai dëshiron të vazhdojë të studiojë dhe të edukojë veten në Kuran në mënyrë që të jetë një teolog islam në Dagestan dhe Kaukaz. /G.D albeu.com/