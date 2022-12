Kush do të shkojë në finale? Formacionet e mundshme Argjentinë-Kroaci

Botërori është drejt fundit dhe tashmë shumë shpejt do të mësohim çiftin finalist. Nesër mbrëmja në orën 20:00 luhet gjysmëfinalja e parë mes Argjentinës dhe Kroacisë.

Të dy kombëtaret vijnë në këtë përballje pas penalltive, ku Argjentina eliminoi Holandën, ndërsa Kroacia mposhti Brazilin.

Formacionet e mundshme:

Sa i përket kompanive të basteve, Argjentina shihet favorite teksa kuotohet me koefiçientin 1.80, ndërsa fitorja e Kroacisë me kuotën 5.00, barazimi kuotohet me 3.30.

Ndërkohë, të dy ekipet pritet të startojnë me skemën 4-3-3. /G.D albeu.com/