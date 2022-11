Kush do të jetë golashënuesi më i mirë i Kupës së Botës 2022?

Më pak se 24 orë na kanë mbetur nga fillimi i Botërorit në Katar. Publikimi online “Euro-Futbol.Ru” vendosi të spekulojë se kush do të jetë golashënuesi më i mirë i turneut.

Cristiano Ronaldo

Shanset: 6%.

Cristiano Ronaldo u bë kampion evropian gjashtë vjet më parë. Megjithatë, brazilianët europianë nuk i përkasin favoritëve kryesorë të Kupës së Botës në Katar. Sa i përket perspektivës së Ronaldos, ai ka një shans mjaft të ulët për t’u bërë golashënuesi më i mirë. Për momentin, Cristiano është larg nga forma më e mirë, siç dëshmohet nga paraqitjet e tij për klubin.

Karim Benzema

Shanset: 7%.

Në tetor, Karim Benzema mori Topin e Artë. Në sezonin e ri, Benzema nuk duket aq i fuqishëm, plus problemet e muskujve ndikojnë.

Harry Kane

Shanset: 8%.

Performanca e Erling Haaland ka lënë në hije Harry Kane, por edhe sulmuesi i Tottenham shënon shumë. 11 gola në 14 ndeshje në Premier League është një tregues i shkëlqyer. Shumë ekspertë e shohin Kane si pretendentin kryesor për çmimin e golashënuesit më të mirë të Kupës së Botës që ai fitoi katër vjet më parë në Rusi.

Lionel Messi

Shanset: 9%.

Kombëtarja e Argjentinës konsiderohet si një nga favoritët kryesorë për Botërorin e ardhshëm. Besohet se skuadra e Lionel Scaloni është në gjendje të pretendojë trofeun kryesor në Katar pas triumfit në kontinent në formën e fitimit të Kupës së Amerikës. Lionel Messi e kalon sezonin 2022/2023 më mirë se ai i mëparshmi, kështu që shanset e yllit argjentinas për t’u bërë golashënuesi më i mirë në botë janë mjaft të larta.

Kylian Mbappe

Shanset: 10%.

Kylian Mbappe është gjithmonë i fokusuar te golat, gjë që e vërteton edhe performanca e tij. Sulmuesi ka shënuar 18 gola në 19 ndeshje për PSG-në këtë sezon. Në moshën 19-vjeçare, Mbappe shkoi në Kupën e Botës 2018 dhe e fitoi. Me kalimin e kohës, Kilian është bërë më i pjekur dhe tani me siguri do të luftojë për titullin e golashënuesit më të mirë në Kupën e Botës.

Neymar

Shanset: 11%.

Në vendin e parë të renditjes të favoritëve për çmimin e golashënuesit më të mirë të Kupës së Botës, është Neymar. Kombëtarja braziliane është bërë një skuadër më e pjekur në vitet e fundit, një ekip që më në fund është në gjendje të synojë trofeun e Kupës së Botës. Neymar është ylli kryesor i sulmeve të Selesaos dhe prej tij presim një numër të madh golësh. Neymar shkon në Katar në formë të mirë dhe me përqendrim ekstrem. /G.D albeu.com/