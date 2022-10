Kush do ta fitojë Topin e Artë në 2023?

Karim Benzema mori Topin e Artë të hënën. Duket se ky është fundi i epokës së suksesit të yjeve të viteve 10.

Kaluan 10 vite në futboll, natyrisht, nën diktimin e Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit. Këta të dy ishin aq të mirë sa superfutbollistëve të tjerë u mungonin shumë çmimet personale. Në fund të karrierës së tyre, Luka Modric dhe Karim Benzema arritën të fitojnë, Robert Lewandowski-t i vodhën Topin e Artë absolutisht të merituar. Megjithatë, duket se ky vit do të jetë një pikë kthese. Brezi i vjetër po largohet dhe i riu po zë vendin e tij. Dhe në një vit, një futbollist i ri mund të marrë trofeun.

Tani për tani, sipas rezultateve të muajve startues të sezonit të ri, Erling Haaland duket si lojtari më i mirë. 22-vjeçari norvegjez thjesht po shkatërron Premier League dhe po fluturon me shpejtësi të plotë për të rishkruar librin e rekordeve të kampionatit. Natyrisht, është për t’u habitur që “qytetarët” nuk janë ende në krye, por ka dyshime të mëdha se “Topçinjtë” do të mbajnë ritmin e tyre. Në të njëjtën kohë, Haaland duket absolutisht si njeriu që duhet t’i sjellë Manchester City fitoren e shumëpritur në Champions League.

Është për të ardhur keq që Kylian Mbappe po transformohet me shpejtësi nga një magjistar aspirues futbolli në mishërimin e korrupsionit të lojtarëve. Megjithatë, pavarësisht gjithë aureolës së skandalozitetit, edhe francezi e nisi mjaft mirë. Mbappe shënon në kampionat dhe në Champions League. Përveç kësaj, francezi ka një avantazh të madh ndaj Haaland në luftën për Topin e Artë. Mbappe do të luajë në Kupën e Botës dhe një paraqitje e suksesshme në Kupën e Botës është garanci e arritjeve personale. Norvegjezi do ta ndjekë turneun Botorëin e Katarit në TV.

Nëse flasim për Kupën e Botës si një turne që mund të përcaktojë fatin e Topit të Artë, atëherë duhet të monitorojmë me kujdes Vinicius. Brazili po i afrohet turneut me një skuadër të mirë në të gjitha linjat dhe i duhet vetëm një lojtar që do të marrë rolin e një personi që do të sjellë rezultate. Nuk është fakt që do të jetë Vinicius, sepse është Neymar, i cili është në formë të shkëlqyer, të mos harrojmë Jesus, i Arsenal. Megjithatë, 22-vjeçari anësor i Real Madrid mund të bëhet një lojtar i madh në Katar.

Para së gjithash, natyrisht, ne po flasim për Messin. Argjentinasi ka pasur një sezon të mirë në Francë, por për të fituar Topin e Artë duhet të fitojë Kupën e Botës. Duket se në Katar Albiceleste do të ketë të gjitha shanset për triumf dhe në këtë rast rezultati i garës për çmimin kryesor individual do të jetë një përfundim i paramenduar. Nëse kjo nuk funksionon dhe PSG fiton Ligën e Kampionëve, atëherë i njëjti Messi mund të mbetet pa shpërblim.

Në fund, Benzema mori Topin e tij të Artë në shumë mënyra për pranverën e tij magjike. Nuk është e qartë nëse lojtarët më të vjetër do të jenë në gjendje të ruajnë forcën për vitin e ardhshëm kalendarik pas një fillimi kaq të ngushtë të sezonit dhe Kupës së Botës. Në këtë kuptim, është shumë më e lehtë për lojtarët e rinj.

Kupa e Botës, sigurisht, mund të sjellë disa surpriza, por ka një ndjenjë të qartë se një epokë e re ka filluar në futboll. Epoka e superyjeve të rinj, ku do të jetë padyshim interesante. Në fund të fundit, ka Gavi dhe Pedri, të cilët mund të bëjnë shumë në vitet e tyre të reja, por ende duhet të shtojnë më shumë për ta rikthyer Barcelonën në top klubet në Evropë. Është Rodrigo, i cili në Real Madrid dëshiron të ndjekë gjurmët e Vinicius. Ekziston një brez tjetër i talentuar gjerman. Në përgjithësi, fytyrat e reja duhet të pushojnë së qeni një perspektivë, por të bëhen reale. /G.D albeu.com/