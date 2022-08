Kur mbyllet tregu i transferimeve në çdo Ligë?

Tregu i transfertave po po i afrohet kufirit. Në shumë vende, si në Spanjë, fundi shënohet për këtë të enjte në mesnatë. Në ligat e tjera evropiane, kufiri është avancuar 24 orë.

Pesë ligat kryesore kontinentale (Spanja, Anglia, Franca, Italia dhe Gjermania) përkojnë duke u mbyllur të enjten, në orën 24:00 ( 23:00 me orën britanike, që është një orë pas qendrës evropiane), shkruan Mundo Deportivo.

Ligat e tjera evropiane, “të vogla” edhe pse me ndikim në merkato të mëdha, mbyllen këtë të mërkurë, në orën 24:00. Ky është rasti, për shembull, në Holandë.

Tregu i transfertave, në vende të tjera

Austria gjithashtu mbyll tregun këtë të mërkurë, ndërsa Belgjika, për shembull, do ta bëjë këtë më 6 shtator, dhe Portugalia më 22 shtator. Liga të tjera me rëndësi më të vogël në sport. Ky është rasti i Turqisë, e cila do të mbyllë merkaton më 8 shtator, Emiratet e Bashkuara Arabe, që do ta bëjnë këtë më 4 tetor, dhe Katari më 15 shtator.

Duhet mbajtur mend se mbyllja e një tregu nuk nënkupton që klubet e lidhura me atë Federatë nuk mund të transferojnë lojtarë në klube të tjera, tregu i të cilave është i hapur. Mbyllja nënkupton vetëm ndalimin e nënshkrimit të më shumë lojtarëve, jo transferimin e tyre, megjithëse në rastin e fundit klubi shitës nuk do të ketë mundësi të plotësojë vendin vakant me një inkorporim të ri. /albeu.com/