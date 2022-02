Ditën e nesërme në mbrëmje do të luhet ndeshja e parë e gjysmëfinales ndërmjet Inter-Milan.

Stadiumi i San Siros do të jetë me 75% të kapacitetit, pra rreth 56 mijë bileta do të jenë në dispozicion të tifozëve të Milanos.

Raportohet se deri më tani, janë shitur 50 mijë bileta dhe nesër mendohet të jetë “sold-out”./ h.ll/albeu.com