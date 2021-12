Kupa e Botës për Klube 2021, do të luhet në Emiratet e Bashkuara Arabe

Kupa e Botës për Klube 2021 do të zhvillohet nga 3 deri më 12 shkurt të vitit të ardhshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe. Konfirmimi erdhi nga FIFA. Datat e reja do të kërkojnë që Chelsea të shtyjë dy ndeshje në Premier League. Turneu me shtatë ekipe pa Palmeiras, fitues i ri i Kupës Libertadores. Fituesit e Champions League, Chelsea dhe Palmeiras shkojnë direkt në gjysmëfinale dhe më pas luajnë finalen ose ndeshjen për vendin e tretë. Chelsea pritej të luante në Premier League më 8 shkurt në Brighton dhe të priste Arsenalin më 12 shkurt. Këto ndeshje tani duhet të riplanifikohen. Turneu përfshin gjithashtu kampionët afrikanë të Al Ahly, kampionët aziatikë të Al Hilal, të CONCACAF Champions League Monterrey, kampionët e Oceania Auckland City dhe fituesi i titullit kombëtar të vendit pritës, Al Jazira.

Pandemia e COVID-19 ka ndryshuar dy herë planet për Kupën e Botës për Klube 2021. Fillimisht ishte menduar të ishte edicioni i zgjeruar inaugurues në Kinë në qershor dhe korrik. Projekti më pas u anulua nga FIFA pas shtyrjes për një vit të edicioneve të Kampionatit Evropian dhe të Kupës së Amerikës për vitin 2020. Kupa tradicionale e Botës për Klube me shtatë ekipe do të pritej në dhjetor nga Japonia, e cila u tërhoq tre muaj më parë për shkak të kufizimeve të udhëtimit për shkak të pandemisë.

