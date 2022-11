Kupa e Botës Katar 2022: Zbulohet shifra që merr fituesi, më e larta ndonjëherë

Kupa e Botës është një trofe që çdo komb do e dëshironte ta sillte në shtëpi.

Ky është një nga kampionatet më të bukura dhe më të ndjekura në mbarë botën. FIFA gjithashtu ka vendosur një çmim për fituesin e Kupës së Botës Katar 2022, e cila do të jetë më e larta ndonjëherë.

Institucioni më i lartë i futbollit ka vendosur që fituesi të marrë 40 milionë euro. Vendi i dytë do të fitojë 29 milionë euro dhe për të të tretin 26 milionë euro.

Gjithashtu, FIFA ka vendosur të shpërndajë edhe më shumë se 200 milionë euro për klubet që kanë lojtarë në këtë kampionat. Kjo do të thotë se çdo skuadër që ka lojtarë të cilët do të luajnë për kombin e tyre, do të fitojnë 370 mijë euro për secilin futbollist./ h.ll/albeu.com