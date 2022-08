Kupa e Botës Katar 2022: Turneu më i madh mund të ndryshojë datën e fillimit

Kupa e Botës Katar 2022 është pak më shumë se tre muaj larg dhe si gjithmonë ndryshimet kalendarike vazhdojnë pas një prej proceseve më kaotike kualifikuese të të gjitha kohërave, megjithatë, këtë herë ndryshimi do të ishte në ndeshjen hapëse, kjo do të thoshte se data e fillimit nga kjo ngjarje e madhe do të ndikohej gjithashtu.

Sipas një raporti nga “Diario Ole” i Argjentinës, FIFA po mendon seriozisht të çojë hapjen e Kupës së Botës, e cila aktualisht është planifikuar për të hënën, më 21 nëntor, një ditë përpara dhe ta zhvendosë atë për të dielën, 20 nëntor, duke e zhvendosur ndeshjen mes Katarit dhe Ekuadorit.

Arsyeja e këtij ndryshimi ka të bëjë me faktin konfuz të dy ndeshjeve të zhvilluara para inaugurimit, që siç është bërë traditë që prej Gjermanisë 2006, luhet nga skuadra mikpritëse.

Aktualisht, para Katarit kundër Ekuadorit (11:00 ET), Holanda vs Senegal (5 të mëngjesit ET) dhe Anglia vs Irani (08:00 ET) janë planifikuar.

Propozimi është që Katari vs Ekuador do të zhvillohet më 20 nëntor në orën 14:00 ET dhe që ndeshja Holandë vs Senegal të zhvillohet më 21 nëntor në orën 11:00 ET, duke ruajtur orën e fillimit të Anglisë kundër Iranit dhe duke përfunduar, siç është aktualisht. Sipas “Diario Ole”, që ky ndryshim të miratohet, duhet votuar pro nga Byroja e Këshillit të FIFA-s, e cila përbëhet nga presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino dhe presidentët e gjashtë Konfederatave (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC. dhe OFC)./ h.ll/albeu.com