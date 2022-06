Kupa e Botës Katar 2022, risi të reja dhe kuriozitete rreth këtij kompeticioni

Turneu më prestigjioz i futbollit në botë, Kupa e Botës, do të mbahet në Lindjen e Mesme për herë të parë në histori dhe Katari është vendi pritës i kompeticionit. Kombi më ikonë i Lindjes së Mesme do të presë një karnaval një mujor me turneun që do të fillojë në dimrin e vitit 2022.

Por, e dini, ka shumë gjëra që e bëjnë Kupën e Botës 2022 një nga kupat botërore më unike në historinë e futbollit. Le të hedhim një vështrim më të afërt në disa nga faktet më interesante rreth Kupës së Botës 2022 që e bëjnë atë unik në çdo mënyrë. “VOI” përpiqet ta përmbledhë atë nga burime të ndryshme.

Kupa e parë botërore e dimrit në hemisferën veriore

Epo, këtu janë fakte interesante për Kupën e Botës në Katar. Ky edicion i vitit 2022 i kompeticionit do të jetë kupa e parë botërore e dimrit në hemisferën veriore. Fillimisht, Kupa e Botës zakonisht zhvillohej në verë në hemisferën jugore, pasi kjo është koha në të cilën rajoni përjeton kushte dimërore.

Megjithatë, gjërat bëhen të vështira kur bëhet fjalë për Katarin. I vendosur në Lindjen e Mesme, Katari përjeton temperatura jashtëzakonisht të larta që mund të arrijnë deri në 50 gradë celsius. Në kushte të tilla, organizimi i çdo lloj kupe botërore është pothuajse i pamundur.

Prandaj, për të kapërcyer sfidat e paraqitura nga moti në Katar, Kupa e Botës u zhvendos nga koha e zakonshme e verës në dimër. Kjo lëvizje, pra, e bëri atë kupën e parë botërore dimërore në hemisferën veriore.

Është interesante se Kupa e Botës 2022 do të fillojë më 21 nëntor 2022 dhe do të përfundojë me finalen e planifikuar për 18 dhjetor 2022.

Kupa e Botës më e shtrenjtë

Një tjetër fakt interesant për Botërorin e ardhshëm 2022 në Katar është shuma që vendi pritës po shpenzon në përgatitjen për këtë event sportiv. Sipas vlerësimeve, Katari shpenzoi 200 miliardë dollarë për projekte infrastrukturore që përfshijnë ndërtimin e stadiumeve, rrugëve, hoteleve etj. Kjo do ta bëjë Botërorin e Katarit një nga kupat botërore më të shtrenjta në histori.

Numri më i vogël i stadiumeve për të pritur Kupën e Botës

Një tjetër fakt unik për Botërorin e ardhshëm në Katar është numri i stadiumeve. Vetëm tetë stadiume janë përgatitur nga Katari për të pritur Katar 2022 që është numri më i ulët i vendeve për një Kupë Bote në vitet e fundit.

Në fakt, nga tetë vendet e përzgjedhura për të pritur turneun, vetëm një u rinovua plotësisht, ndërsa shtatë të tjerat u ndërtuan nga e para.

Më herët në vitin 1978, Argjentina ishte vendi i parë që priti një Kupë Botërore me vetëm gjashtë stadiume. Dy stadiume më pak se Katari.

Numri rekord i vizitorëve

Një nga faktet më interesante rreth Kupës së Botës 2022 në Katar është numri i vizitorëve që pritet të mbërrijnë në vend gjatë eventit. Siç pritej, Kupa e Botës 2022 e Katarit ndoshta do të marrë një numër rekord vizitorësh deri në përfundimin e turneut.

Arsyeja pas kësaj është e thjeshtë për t’u kuptuar. Duke qenë një nga vendet më të mira në Lindjen e Mesme, Katari ndodhet gjithashtu pikërisht në qendër të botës dhe afër shumicës së vendeve në botë. Prandaj, një numër rekord vizitorësh pritet të vijë nga e gjithë bota kur të nisë Kupa e Botës 2022.

Është interesante të theksohet se Qatar Airways dhe Aeroporti Ndërkombëtar Hamad do të bashkojnë duart për të sjellë një numër rekord vizitorësh në vend. Vlerësohet se do të ketë 1300 fluturime që vijnë në Katar çdo ditë gjatë gjithë muajit.

Më e lehtë për të lëvizur qytetet

Një tjetër fakt interesant për Kupën e Botës të Katarit është ndërrueshmëria e tij. Siç është diskutuar tashmë, Kupa e Botës do të tërheqë një numër rekord vizitorësh në Katar. Por çfarë ndodh me lëvizjen brenda vendit? Epo, këtu është një gjë. Katari është një vend i vogël. Në fakt, është shumë më i vogël se organizatori i Kupës së Botës 2018, Rusia.

Meqenëse madhësia e këtij vendi është shumë e vogël, udhëtimi nga një vend në tjetrin këtu nuk është një problem i madh. Qytetet pritëse si Doha, Lusail, Al Wakrah dhe Al Rayyan janë të vendosura afër njëri-tjetrit. Prandaj, lëvizja nga një vend në tjetrin nuk do të jetë një problem i madh për udhëtarët.

Në fakt, ndërsa taksitë lokale si Karwa do t’i ndihmojnë tifozët të udhëtojnë në vende të ndryshme, metroja e Dohas do të luajë një rol të madh sapo të nisë Kupa e Botës në vend. Është vlerësuar se linja e metrosë do të transportojë rreth një milion njerëz gjatë Kupës së Botës në Katar.

Siç besonin ekspertët, numri mund të ishte edhe më i lartë se më parë dhe do të vendoste një rekord të ri. Është interesante se linja e metrosë së Dohas lidh të gjitha vendet e Kupës së Botës.

Ndërkohë, dy stadiumet më të largëta të Katarit, Al Bayt dhe Al Wakrah janë vetëm 90 milje larg.

Stadiumi është i pajisur me kondicioner të centralizuar

Një nga gjërat më të rëndësishme për t’u theksuar për vendin pritës të Kupës së Botës 2022 është fakti se temperatura në Katar gjatë ditës është shumë e lartë.

Ndërsa Kupa e Botës është pothuajse e pamundur të mbahet gjatë verës duke pasur parasysh faktin se temperaturat mund të arrijnë 50 gradë Celsius, kalimi në slotin e dimrit ka sjellë pak paqe. Megjithatë, a është zgjidhur problemi?

Epo, sa i përket dimrit, edhe temperaturat e ditës gjatë dimrit mund të jenë mjaft të larta. Prandaj, Katari ka gjetur një zgjidhje për këtë. Për herë të parë, vendi do të presë Kupën e Botës në një stadium me ajër të kondicionuar. Të tetë stadiumet do të jenë plotësisht me ajër të kondicionuar, duke u ofruar tifozëve një përvojë të rehatshme shikimi.

Kalimi i hendekut kulturor midis Evropës dhe Lindjes së Mesme

Kupa e Botës 2022 në Katar do të ndihmojë në ngushtimin e hendekut kulturor midis Evropës dhe Lindjes së Mesme. Kjo do të jetë një mundësi për të bashkuar dy botët dhe për të ndihmuar njerëzit të argëtohen së bashku.

Në fakt, Katari bëri një përpjekje të jashtëzakonshme për këtë dhe rezultatet do të jenë interesante për t’u parë pasi të zhvillohet Kupa e Botës.

Kupa e Dytë Botërore do të zhvillohet në Azi

Jo vetëm që Katari do të jetë vendi i parë i Lindjes së Mesme që do të presë Kupën e Botës 2022, por do të jetë edhe hera e dytë kur kompeticioni prestigjioz do të zhvillohet në Azi. E para ndodhi në vitin 2002 kur Japonia dhe Koreja e Jugut bashkë-organizuan një ngjarje të FIFA-s për herë të parë në Azi.

Prandaj, Kupa e Botës 2022 do të jetë një ngjarje e veçantë për Katarin pasi do të jetë vendi i parë i Lindjes së Mesme që do të presë këtë kompeticion.

Mikpritja

Keni dëgjuar ndonjëherë për mikpritjen arabe të Katarit? Epo, këtu është gjëja, ky vend është shumë i njohur për mikpritjen e tij bujare arabe dhe vazhdon t’u lërë përshtypje udhëtarëve. Çdo hotel, park publik apo edhe një qendër tregtare në Katar është projektuar duke pasur parasysh komoditetin.

Për sa i përket Kupës së Botës 2022, tifozët do të marrin një mikpritje bujare sapo të fillojë turneu./ h.ll/albeu.com