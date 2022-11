Kupa e Botës Katar 2022: Hollanda ka gati listën, Xavi Simons thirret për herë të parë

Holanda ka bërë publike listën e 26 lojtarëve të thirrur në kuadër të Kupës së Botës.

Louis van Gaal ka grumbulluar 4 lojtarë nga Serie A. Gjithashtu ai ka prezantuar edhe risin e kësaj kombëtareje për herë të parë në Kupën e Botës, Xavi Simons, ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së.

Lista e plotë:

Portierë: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Mbrojtës: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumf Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Mesfushorët: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven)

Sulmues: Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas)./ h.ll/albeu.com

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU

— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022