Kupa e Botës bën dy ditë pushim, data dhe ora e çerekfinaleve

Dy ditë pushim, më pas me çerekfinalet. Kupa e Botës 2022 do të shkojë në pushim deri më 9 dhjetor, pas së cilës do të fillojnë sfidat mes tetë kombëtareve më të mira të planetit.

Fillojmë me Kroaci-Brazil, pastaj do të jetë radha Holanda-Argjentinë, fituesit do të takohen në gjysmëfinale në datën 13.

Një ditë më pas, megjithatë, hapësirë ​​për Marok-Portugali dhe Angli-Francë, fituesit do të përballen në gjysmëfinalen e datës 14. Modric, Neymar, Gapko, Messi, Hakimi, Cristiano Ronaldo, Kane, Mbappe dhe të gjithë të tjerët janë gati për betejë./ h.ll/albeu.com

Data dhe ora e ndeshjeve në Kupën e Botës

E premte 9 dhjetor, ora 16:00: Kroaci-Brazil

E premte 9 dhjetor, ora 20:00: Holandë-Argjentinë

E shtunë 10 dhjetor, ora 16:00: Marok-Portugali

E shtunë 10 dhjetor, ora 20:00: Angli-Francë