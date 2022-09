Kupa e Botës, Batistuta: Argjentina favorite për ta fituar

“Kupa e Botës është vërtet një kompeticion shumë i veçantë dhe kompleks.

Ne do të prezantojmë veten në këtë kompeticion të vështirë. Ky turne do të ketë këtë herë ekipe shumë të forta, surpriza, jam i sigurt për këtë. Por unë shoh një Argjentinë të fortë, me besim dhe forcë e dëshirë për të fituar. Shoh një Messi të ringjallur, një Lautaro dinak brenda zonës, një ekip të jashtëzakonshëm.

Jam optimist, mendoj se jemi favorit për këtë kompeticion”, është shprehur ish-sulmuesi Batistuta./ h.ll/albeu.com