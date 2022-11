Kupa e Botës, Argjentinë-Meksikë: Situata nxehet që tani, nisin përplasjet mes tifozëve

Ndeshja mes Meksikës dhe Argjentinës do të jetë vendimtare për aspiratat e të dyja skuadrave, veçanërisht për amerikano-jugorët, pasi një humbje do t’i linte ata jashtë Botërorit 2022 në Katar. E kur kanë mbetur edhe tre ditë para ndeshjes, tashmë ka një ndjenjë nervozizmi në ambientet e turneut, por me tifozët, pasi këtë ditë ata ishin protagonistë të një sherri.

Si ka ndodhur përleshja mes tifozëve meksikanë dhe argjentinas?

Tifozët e të dyja skuadrave kanë pasur një përplasje të dhunshme rrugës për një ndeshje që do të jetë e komplikuar për lojtarët. Sipas një videoje që qarkullon në rrjetet sociale, tifozët e të dyja skuadrave janë përleshur. Ndonëse nuk ka një raport zyrtar, përmendet se disa persona janë lënduar.

Nuk raportohet as për prezencën e autoriteteve nga vendi pritës i Kupës së Botës dhe ata nuk shihen në video, por situata duket e komplikuar, sidomos për shkak se kanë mbetur edhe tre ditë që ndeshja të zhvillohet në stadiumin Lusail, ku priten 80 mijë tifozë, të etur për emocione dhe për të parë fitoren e kombëtares së tyre dhe afër fazës së 16-të.

Goditjet, shkelmat dhe ofendimet janë konstante në videon që po qarkullon në rrjetet sociale, nën vështrimin e dhjetëra shikuesve që regjistrojnë vetëm momentin; meksikanët shajnë dhe shqiptojnë emrin e Lionel Messit . Argjentinasit preferojnë të vazhdojnë rrugën pas përplasjes së dhunshme, ndërsa disa tifozë të Tricolor vazhdojnë t’i provokojnë./h.ll/albeu.com