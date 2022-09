Kupa e Botës 2022: Ekipi francez me probleme, Paul Pogba i dëmtuar dhe Griezmann luan pak

Didier Deschamps ka arsye për t’u shqetësuar. Ndërsa Antoine Griezmann duhet të përballet me kohën e reduktuar të lojës te Atletico dhe N’Golo Kante ka humbur shkëlqimin e tij, trajneri duhet të përballet me një problem më të madh.

Dje, Paul Pogba jetoi një ditë plot emocione. I padisponueshëm që nga kthimi i tij te Juventus, mesfushori francez kishte zgjedhur pushimin për të trajtuar një dëmtim të meniskut në vend që t’i nënshtrohej një operacioni në korrik në Los Angeles, ndërsa ekipi i tij po luante turneun e tyre veror atje. Por dje, në nisje të mbrëmjes mediat italiane dhanë alarmin.

Sërish i dëmtuar, kampioni francez i botës më në fund zgjodhi së bashku me klubin e tij të operohej. Në këtë moment, pjesëmarrja e tij në Botërorin 2022 nuk dukej se vihej në dyshim, edhe nëse kishin filluar të lindnin dyshime, aq më tepër që u përmend një mosdisponueshmëri prej 6 deri në 8 javë. Më pas, Massimiliano Allegri doli në auditorin e Parc des Princes për konferencën tradicionale për shtyp para ndeshjes. Dhe aty, ishte dushi i ftohtë.

Do të duhej një mrekulli…

“Pogba, ne do ta gjejmë atë në janar, duhet të jemi realistë. Ai nuk do të kthehet deri në nëntor. Shpresoj që ai të kthehet para Kupës së Botës me ne, por ka ende 45 deri në 50 ditë para fillimit të Kupës së Botës. Nëse ai e luan apo jo nuk është problemi im. “Trajneri i Juventusit nuk e përjashton mundësinë që ta shohë lojtarin e tij të shkojë në Kupën e Botës, por askush nuk mashtrohet, tendenca sot është pesimizmi. Ish-trajneri fizik i OL dhe specialist në riatletikë, Alexandre Marles gjithashtu beson se vetëm një mrekulli do të lejonte Pogba të shkonte në Katar.

“Duhen gjashtë deri në tetë javë për t’u rikthyer në fushë. Por atëherë ju duhet një periudhë prej të paktën tre javësh përpara se të luani një ndeshje. Në dymbëdhjetë javë, nëse gjithçka shkon mirë, ai është atje. Për t’u rikthyer pas dhjetë javësh, nga ana tjetër, duhet pothuajse një mrekulli, që gjithçka të shkojë në mënyrë perfekte, “tha ai për L’Equipe. /albeu.com/