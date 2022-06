Kumbulla largohet nga Roma? Deklarata e tij tregon të ardhmen

Postimi i plotë:

“Me ndeshjet e fundit me Kombëtaren u mbyll dhe ky sezon për mua. Një vit plot me shumë ngjyra, sfida të reja dhe emocione të forta. Një trofe i fituar me Romën dhe objektivi i play-off-it të Botërorit që për pak e arritëm me Shqipërinë. Synimi është gjithmonë i njëjti: të rritemi dhe t’i çojmë sa më lart Romën dhe Shqipërinë. Shihemi së shpejti 2022/2023”, shkruan Kumbulla në statusin e tij./ h.ll/albeu.com