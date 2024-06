Kulmi i karrierës/ Gjimshiti në histori, sezon rekordesh për liderin kuqezi

Berat Gjimshiti, qendërmbrojtësi i përfaqësueses tonë është duke zhvilluar padyshim sezonin më të mirë të karrierës së tij. Jo vetëm duke qenë titullar i padiskutueshëm, si tek kombëtarja jonë kuqezi dhe tek formacioni i Atalantës, por sezoni i tij kulmoi me ngritjen e trofeut si kapiten i zikaltërve në Dublin, pas suksesit 3-0 të Atalantës ndaj Bayer Leverkusenit.

Por ky sezon mund të konsiderohet si sezoni i rekordeve për Gjimshitin, sa i takon prezencave të tij.

Në Serinë A me Atalantën ka qenë në fushë në 37 ndeshje me plot 2832 minuta, në Kupën e Italisë në 5 ndeshje (450 minuta), në Ligën e Europës 12 ndeshje (1044 minuta) dhe me 12 ndeshje mes eliminatoreve, miqësoreve dhe Europianit (1036 minuta).

Pra, Gjimshiti në sezonin 2023- 2024, pa përfshirë ndeshjen e sotme, ka qenë në fushë në plot 66 ndeshje.