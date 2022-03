Kualifikueset Katar 2022/ Uruguai merr një fitore që ka vlerën e biletës për Katar 2022, përfiton edhe Kolumbia

Uruguai ka arritur të marrë një fitore me shumë peshë, ku ky tre pikësh i ka siguruar një biletë për në Katar 2022. Uruguai arriti të fitonte direkt ndaj Peru-së me rezultatin minimal 1-0, ku shënues ishte Giorgian De Arrascaeta në minutën e 42-të.

“La Celeste” janë dy herë kampionë bote dhe kështu klualifikohen për herë të katërt radhazi dhe në Katar 2022 do të regjistrojnë botërorin e 14-të në total.

Kolumbia arriti të fitonte 3-0 ndaj Bolivisë dhe gjithashtu jka përfituar nga humbja e Peru-së, duke ngushtuar diferencën në tabelë, ku Peru ndodhet në vendin e pestë me 21 pikë dhe Kolumbia me 20 pikë në vendin e gjashtë. Vendi pestë futet në fazën e Play-off.

Brazili arriti të triumfonte ndaj Kilit me rezultatin e thellë 4-0. Neymar me shokë e kishin siguruar kualifikimin, por nuk u kursyen me golat. Neymar, Vinicius Jr, Coutinho dhe Richalrison ishin autorët e golave.

Ekuadori humbi me rezultatin 3-1 ndaj Paraguait por ishte një rezultat i cili nuk ndikoi për të ardhmet e ekipeve. Paraguai mbetet poshtë në rënditje ku nuk arriti të presë një biletë për në Katar, ndërsa Ekuadori e kishte të siguruar./ h.ll/albeu.com