Kualifikoi Benfican në çerekfinale, klubi portugez i vendos çmim “xhevahirit” të skuadrës

Darwin Nunez ishte protagonisti kryesorë në kualifikimin e Benficas në çerekfinalen e Champions Leagues. Uruguaiani është një nga lojtarët premtues të skuadrës portugeze, paraqitjet e të cilit kanë rënë në syrin e disa skuadrave “big”, e sidomos tani pas paraqitjeve të tij në garat europiane.

Me interesimet që priten të rriten, klubi portugez e ka të qartë se vështirë që mund të mbajë në gjirin e saj një nga lojtarët që është konsideruar si zbulimi i sezonit, dhe për këtë drejtuesit kanë vendosur të marrin masa para se gjërat të vështirësohen.

Sipas “Daily Mirror”, klub portugez e ka vlerësuar 80 milionë euro, shumë me të cilën do të ishte e gatshme ta përfitonte gjatë merkatos së verës. Gjatë merkatos së janarit Newcastle vendosi 50 milionë euro në tavolinë, por Benfica refuzoi kategorikisht të autorizonte një operacion të tillë, sepse do të kishte dëmtuar performancën e tyre sportive për muajt e fundit të sezonit./ h.ll/albeu.com