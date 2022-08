Ku do të vazhdojë karrierën Cristiano Ronaldo? Ka vetëm 4 opsione

Pak më shumë se një ditë ka mbetur para mbylljes së merkatos së verës në ligat kryesore të Evropës. Intriga kryesore lidhet me të ardhmen e Cristiano Ronaldos.

Portugezi padyshim që dëshiron të ndryshojë klubin, por ai nuk ka aq shumë opsione. Bazuar në thashethemet e fundit, publikimi Albeu Sport gjeti katër opsione për Ronaldon. Le të diskutojmë secilën prej tyre dhe, duke u nisur nga ndjesitë, të vlerësojmë gjasat e tyre.

Napoli Probabiliteti i transferimit 5%

Kur shtypi sapo filloi të fliste për dëshirën e Cristiano Ronaldos për t’u larguar nga Manchester United, opsioni me Napolin dukej disi fantastik. Megjithatë, klubi nga Napoli, me gjithë pasurinë e historisë së tij, është e vështirë. Por me kalimin e kohës, kjo shtrirje dukej gjithnjë e më e vërtetë.

Napoli do të luajë në Champions League dhe për Ronaldon kjo është gjëja më e rëndësishme. Napoli luan të paktën ata përpiqen të luajnë futboll sulmues, i cili është gjithashtu i rëndësishëm. Luciano Spalletti shprehu shprehimisht dëshirën e tij për të punuar me Cristianon. Mirë. Dhe gjithçka do të ishte mirë, por financat mbeten problem.

Sipas thashethemeve, Napoli thjesht nuk mund të përballojë të blejë Ronaldon. Napolitanët dyshohet se janë gati vetëm të marrin me huazim portugezin, madje edhe atëherë me kushtin që Manchester United të marrë përsipër pagat. Edhe me të gjitha tekat, ndarja me Ronaldon me kushte të tilla nuk është e dobishme për klubin.

Me pak fjalë, gjasat për një transferim të Cristiano Ronaldos te Napoli janë mjaft të ulëta. Ne e vlerësojmë atë në 5%.

Chelsea Probabiliteti i transferimit 5%

Chelsea gjithashtu vazhdon të lidhet me Cristiano Ronaldon. Thashethemet thonë se pronari i ri i klubit londinez, Todd Beuly, dëshiron shumë të nënshkruajë me sulmuesin. Është e kuptueshme një transferim i tillë do të rriste në mënyrë dramatike statusin e biznesmenit amerikan që bleu Chelsean nga Roman Abramovich. Mesa duket “pensionistët” mund ta përballojnë nënshkrimin e Ronaldos. Problemi është ndryshe, Thomas Tuchel nuk ka nevojë për Cristianon.

Nuk është e nevojshme të jesh ekspert futbolli për të ditur bazat e futbollit nga Thomas Tuchel. Dakord, është e vështirë të imagjinohet që Ronaldo të shtyp dhe të punojë shumë pa top, por te Chelsea kjo është një domosdoshmëri, skuadra e Tuchel definitivisht nuk mund të quhet sulmuese.

Është e vështirë të thuhet nëse kjo është e vërtetë apo jo, por Thomas Tuchel dyshohet se kontaktoi Ralph Rangnick, i cili drejtoi Manchester United në një bazë të përkohshme sezonin e kaluar. Një gjerman ia bëri të qartë një gjermani tjetër se të kesh Ronaldon në skuadër nuk është aq e lezetshme. Tuchel u tha drejtuesve të Chelsea se Cristiano nuk nda duhet. Dhe Todd Beuly, siç i ka hije pronarit të duhur, nuk debatoi me trajnerin dhe nuk imponoi diçka të tijën.

Nisur nga të gjitha sa më sipër, është e vështirë të imagjinohet Cristiano Ronaldo me një fanellë të Chelsea. Ne japim të njëjtin probabilitet prej 5%.

“Sporting” Probabiliteti i transferimit 5%

Ekziston një ndjenjë se në vitet e ardhshme, Cristiano Ronaldo do të rikthehet sërish te Sporting. Nëna e yllit portugez, Dolores, në njëfarë mënyre u premtoi fansave të Sporting rikthimin e djalit të saj. A mund ta zhgënjejë Ronaldo nënën e tij? Mënjanë shakanë, kthimi i Ronaldos në klubin ku hodhi hapat e parë në futbollin e madh do të ishte një histori e bukur. Sporting” mund të ngrejë statusin në futbollin europian, të tërheqë vëmendjen. Si rezultat, një rritje e të ardhurave nga shitja e bluzave etj.

Thuhet se timonieri i Sportingut Ruben Amorim u ka vendosur ultimatum shefave të Sportingut. Me nënshkrimin e Ronaldos, trajneri do të largohet. Ndoshta ai udhëhiqet vetëm nga mendimet se një yll në përbërje nuk është gjithmonë një plus. Në përgjithësi, nuk e presim Ronaldon në Sporting në 24 orët e ardhshme. Probabiliteti është i njëjtë si më sipër 5%.

“Manchester United” Probabiliteti 85%

Dhe tani opsioni më i mundshëm. Ekziston një ndjenjë se Cristiano Ronaldo nuk do të shkojë askund dhe do të vazhdojë të luajë për Manchester United. Portugezi, natyrisht, nuk dëshiron të kalojë një sezon të tërë pa Ligën e Kampionëve në fund të karrierës së tij. Por çfarë mund të bëni? Siç mund ta shihni, Ronaldo nuk ka opsione 100%. Në një situatë të tillë, Cristiano do të duhet të kafshojë plumbin dhe të punojë. Ndeshjet e fundit ylli portugez i filloi në stol. Tani Ronaldo duhet të fitojë besimin jo vetëm të Erik ten Hag, por edhe të bashkëlojtarëve të tij. Thashethemet thonë se lojtarët e Manchester United janë shumë të pakënaqur me sjelljen e portugezit. /albeu.com/