Kryeqyteti është i kuq, Orges Shehi kundër Tiranës për “hakmarrje”

Jemi zyrtarisht në javën e derbit të kryeqytetit mes Partizanit dhe Tiranës, takim që do të luhet ditën e premten në “Air Albania” duke nisur që nga ora 19:00. Kjo pëballje është e vlefshme për ndeshjen e javës së 24-të, ku skuadrat kërkojnë vetëm fitoren.

Gjithmonë derbet kanë qenë të luftuara, ku spektakli dhe emocionet kanë qenë të pranishme në fushën e lojës edhe në tribuna. I tillë pritet të jetë edhe derbi i ardhshëm, i cili është i 3-ti për skuadrat kryeqytetase në këtë sezon.

Demat kanë grumbulluar 3 pikë më shumë se Tirana. Partizani mban vendin e 2-të në klasifikim me 37 pikë, ndërsa bardheblutë janë të 4-tët me 34 pikë. Por pavarësisht kësaj statistikat e përballjeve mes tyre anojnë në anën e të kuqve. Derbi që do të luhet të premten është derbi i 173-të që bardheblutë dhe demat do të zhvillojnë mes tyre.

Të kuqtë kanë fituar 71, bardheblutë kanë triumfuar në 47, ndërsa 54 ndeshje kanë përfunduar në barazim. Tirana ka arritur të shënojë 186 gola, ndërsa Partizani ka tundur rrjetën e rivalëve plot 232 herë.

Në këtë përballje orges Shehi do të luajë kundër ish-skuadrës së tij dhe do të kërkojnë fitoren si një mënyrë “hakmarrjeje”. Një duel i veçantë për trajnerin durrsak, i cili do të tentojë të dalë fitimtar ndaj ish-skuadrës së tij dhe të veshë kryeqytetit me ngjyrë të kuqe.

Takimi i parë mes Tiranës dhe Partizanit është zhvilluar më 30 mars 1947, ku demat triumfuan 8-0. Kjo është fitorja më e thellë në një derbi mes tyre. Ndërkohë më 22 shtator 1985 bardheblutë do të triumfonin 7-3 ndaj të kuqve, duke u kthyer kështu reston. 2 derbet e këtij sezoni janë përsëri në favor të djemve të Shehit që kanë fituar 1 dhe kanë humbur 1. /newsport.al/