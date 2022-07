Kryefjala në merkaton e Serie A është Monza, Galliani hidhet në sulm për sulmuesin e Napolit

Në rast se Andrea Pinamonti do të zbulonte dëshirën për të veshur fanellën e Atalantës dhe jop atë të Monzës, Galliani dhe Berlusconi do t’i kthenin papritmas synimet e tyre dreejt Andrea Petagna.

Synimi është që sulmuesi të futet sa më shpejt në oborrin e Stroppa-s, në mënyrë që të mund të futet shpejt në skemat e trajnerit.

Ndërkohë, Antonio Candreva, i cili duhet të mbërrijë në Monza me formulën e huazimit me detyrim shlyerje, njoftimi do të jepet xnë fillimi të javës së ardhshme./h.ll/albeu.com