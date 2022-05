Kryebashkiaku ua ndaloi tifozëve të Ajax të festonin në rrugë, ata shkuan në shtëpinë e tij (VIDEO)

Tifozët e Ajax-it bëhen gati për festën e titullit.

Në rast fitoreje të sot ndaj Heerenveen, do të vuloset matematikisht edhe fitimi i titullit kampion në Holandë.

Megjithatë, duke përmendur arsye sigurie, Femke Halsema ndaloi festimet e ardhshme në qendër të qytetit (siç ndodh gjithmonë në raste të tilla).

Kështu që shumë nga tifozët e klubit vendosën të kalonin në planin b dhe ta zhvendosnin festën nën shtëpinë e tij. /albeu.com/

🇳🇱 Amsterdam’s mayor banned the Ajax fans from celebrating their potential title win in the City centre later today due to safety concerns.

So they’ve turned up at her house instead. 🤣 pic.twitter.com/no8Y11MtNT

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 11, 2022