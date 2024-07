Kroos i kundërpërgjigjet Joselus kur i tha se do t’ia përfundojë karrierën të premten

Ikona e Gjermanisë dhe legjenda e Real Madridit, Toni Kroos nuk do të jetë futbollist profesionist muajin e ardhshëm dhe fundi mund të vijë të premten.

Të paktën këtë shpreson sulmuesi i Spanjës dhe ish-bashkëlojtari te Los Blancos, Joselu Mato, por mesfushori ka shpjeguar se kjo nuk e shqetëson shumë.

Sulmuesi ngriti shumë pikëpyetje kur deklaroi se shpresonte t’i jepte fund karrierës së Kroos para fundjavës, megjithëse natyrisht kjo nënkuptohet nga një fitore spanjolle.

Dy nga favoritët për turneun takohen në një ndeshje të vështirë dhe komentet e sulmuesit mund t’i kenë ndezur gjërat, por Kroos nuk kishte asnjë problem me ta.

“Është normale, ata duan të fitojnë turneun. Do të bëj gjithçka për t’u siguruar që nuk do të ndodhë kështu. Ata janë këtu për të fituar, po ashtu edhe ne. Do të shohim se çfarë do të ndodhë të premten. E rëndësishme është se ata nuk donin të më tërhiqnin nga Madridi. Ata janë miqtë e mi”, deklaroi Kroos.

“Ai e tha këtë sepse dëshiron të fitojë. E kuptoj që është ideja e tij që dëshiron që Spanja të shkojë në gjysmëfinale, por mendoj se Gjermania ka shumë cilësi për të penguar Spanjën të kalojë. Do të jetë një ndeshje emocionuese, e kundërta e mërzitjes. Është argëtuese ajo që po thotë”, shtoi ai për Marcan.

Në një shënim më të përgjithshëm, Kroos u pyet se si po e trajtonte perspektivën që çerekfinalja e Euro 2024 të ishte ndeshja e tij e fundit.

“Sigurisht që është në kokën tuaj, por nuk më shqetëson mua, është një motiv për të menduar se nuk është ende ndeshja e fundit. E kam përjetuar në 1/16 kundër Danimarkës, por nuk më shqetësoi. Është një motiv për ta zgjatur sa më shumë. Ishte vendimi im, e di situatën dhe mund të udhëheq me të. Unë dua të shkoj në finale dhe do të jem i lumtur pa futboll, por ende shpresoj ta zgjas edhe pak”, vazhdoi mesfushori gjerman.

Mesfushori 34-vjeçar ka fituar çdo trofe të madh në dispozicion të tij në lojë, përveç Euros, dhe është duke u përpjekur për vitin më të suksesshëm të pensionimit ndonjëherë.

Duke marrë një dopietë në Ligën dhe Ligën e Kampionëve, vetë Kroos e ka cilësuar më parë si vitin e tij më të mirë edhe individualisht. /Telegrafi/