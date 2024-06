Kroacia lëshon fitoren nga duart, Italia i falet Zaccagnit

Kroacia ka dështuar të kalojë në fazën e 16-të më të mirave në Euro 2024, pasi barazoi 1-1 kundër Italisë në kuadër të Grupit B.

Kroatët e nisën më mirë ndeshjen, ku rrezikuan me anë të Luka Sucic në minutën e pestë, por Gianluigi Donnarumma bëri një pritje fantastike.

Dominik Livakovic (28’) ia mohoi golin e sigurt Alessandro Bastonit, me këtë të fundit që goditi me kokë.

Në 45 minutat e dytë kishte edhe më shumë dramë, ndërsa Luka Modric shfaqi përvojën e tij, por nuk u mjaftoi.

Legjenda e Real Madridit dhe Kroacisë dështoi të shënonte nga penalltia në minutën e 54-të, pasi Donnarumma priti gjuajtjen e tij.

Por, nga rindërtimi i aksionit, Modric ia doli të realizonte pas vetëm një minuti për 1-0.

Në minutën e 62-të, Bastoni provoi edhe një herë, por goditja e tij me kokë sërish ishte e pasaktë për ta gjetur rrjetën.

Kroacia nuk arriti të mbahej deri në fund, pasi pësoi golin e barazimit në sekondat e fundit të takimit, me Mattia Zaccagni që realizoi në minutën e 90+8-të.

Në Grupin B, Spanja e mbyllë si lider me nëntë pikë, Iralia me katër, Kroacia me dy dhe Shqipëria me një.