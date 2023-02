Kovaçeviç i bindur: Juvja do të fitojë Ligën e Europës

Sulmuesi serb, Darko Kovaçeviçi cili veshi bluzën bardhezi mes viteve 1999-2001, ka postuar së fundmi një foto në rrjetet sociale, teksa rivesh ngjyrat e “Zonjës së Vjetër”, por ndërkohë i kontaktuar nga “TuttoJuve” flet për mundësitë e këtij sezoni, por në të njëjtën kohë edhe për serbët që nga dy sivjet, në të ardhmen mund të shtohen edhe më shumë në Torino.

Darko, së fundmi keni postuar një foto me bluzën e Juves. Mos ndoshta keni ende nostalgji për periudhën te torinezët?

Është një kujtim shumë i bukur, pasi realisht te Juvja bëra dy vite të rëndësishme, në një prej skuadrave më të forta në qarkullim për periudhën që po flasim. Dhe realisht jam krenar që edhe unë isha pjesë e një grupi aq të rëndësishëm lojtarësh. Kam ruajtur shumë foto të asaj periudhe, pasi ishte një eksperiencë, e cila më përmirësoi edhe si burrë, jo vetëm si lojtar.

Ndonëse e vështirë, mund të na jepni një koment për situatën aktuale që po kalon Juventusi?

Pa penalizimin e marrë sot do të flisnim për një Juve në vend të dytë. Ishte një dhimbje e madhe, por juventinët e vërtetë në këtë moment afrohen edhe më shumë me skuadrën. Objektivi duhet të jetë kapja e një vendi në zonën e kupave të Europës dhe unë besoj se mund t’ia dalin. Gjithsesi, kjo periudhë e vështirë do të kalojë dhe klubi e tifozët duhet të qëndrojnë të qetë.

Juvja regjistroi fitoren e tretë radhazi në La Specia, po sërish u kritikua për lojën. Çfarë mendoni?

Po, ndoshta nuk luan mirë, por unë di që në futboll e rëndësishme është vetëm fitorja. Në La Specia Juvja ishte e dënuar që të merrte tri pikët, pak rëndësi ka se si dhe ia doli. Mos harrojmë që bardhezinjtë sivjet kanë vuajtur shumë dëmtime të rëndësishme dhe nuk po flasim për futbollistë normalë. Pogba për shembull është një mungesë shumë e madhe, ndërsa Vlahoviç ka luajtur vetëm gjysmën e takimeve. Por unë jam i bindur që kur të gjithë të jenë në gjendjen optimale, edhe Alegri do të mund të rrisë nivelin e lojës dhe të bëjë zgjedhjet e tij, jo pak të lehtë, duke parë se sa shumë kampionë do të ketë në menaxhim.

Sfida me Nantën është në prag, çfarë takimi prisni?

Juvja duhet të fitojë, si gjithmonë. Në atë klub nuk pranohet rezultat tjetër. Do të jetë një duel i vështirë, pasi skuadrat franceze janë shumë fizike, siç treguan edhe në ndeshjen e vajtjes në Torino.

Pra, do t’ia dalë të kualifikohet ose jo?

Unë them që jo vetëm do të kualifikohet, por ka shanse të mëdha për të fituar edhe trofeun, nëse kalon këtë pengesë të parë. Në vazhdim do të kthehen edhe Pogba, Vlahoviç do të jetë në formë maksimale, Kostiç po bën gjëra të mëdha, ndërsa Di Maria është arma vrastare, qoftë si titullar, ashtu sikurse kur zbret nga stoli.

Mendoni se Vlahoviçi e ka shprehur të gjithë talentin e tij?

Absolutisht jo. Ndoshta ka treguar gjysmën e asaj që ka vërtet brenda vetes, por besoj se nëse gjen vazhdimësinë do të dijë se si të tërheqë Juven. Nëse ai është në formë maksimale, renditet mes 5 sulmuesve më të fortë në botë, në qarkullim. Dhe unë shpresoj që ta shoh për shumë vite në Torino.

Mund të jetë Dushan kapiteni i së ardhmes?

Kjo është një zgjedhje personale, ndonëse në një ekip si Juvja shiriti duhet t’i takojë një italiani. Në periudhën time kishte shumë të huaj të fortë, por askush nuk krahasohej dhe e meritonte shiritin më shumë se Konte e Del Piero, dy monumente kulture në Torino.

Tredhëmbëshi Vlahoviç-Kieza-Di Maria, sa i fortë është?

Më pëlqen shumë, sepse të gjithë janë lojtarë të ndryshëm dhe kompletojnë njëri-tjetrin. Pastaj, fakti që Kieza e Vlahoviç kanë luajtur së bashku edhe te Fiorentina ndihmon shumë. Pastaj është ky Di Maria që kur vendos të luajë është thjesht i pamarkueshëm.

Do t’ia këshilloje Di Marias një tjetër vit në Torino?

Nëse do të ndihet fizikisht në rregull, nuk duhet të bëjë gabim që të largohet. Madje, do të jetë një kënaqësi ta shohim një tjetër vit te Juvja. Kostiç ka pasur që në fillim një impakt të fortë.

Mos mendoni se kësaj Juveje i mungojnë edhe dy serbë të tjerë si Pavloviç e Milinkoviç-Saviç?

Kostiç është një lojtar që çdo trajner do ta donte dhe Alegri jo më kot nuk heq dorë prej tij. Por mbi të gjitha, Filip di se si të bëjë të lumtur çdo sulmues, duke parë se sa shpesh e furnizon zonën. Ndërkohë, për sa i përket Pavloviçit, jam i bindur kur them se është gati për një klub si Juvja dhe do ta meritonte atë, ndonëse ende shumë i ri. Ndërsa Milinkoviç-Saviç nuk ka nevojë për prezantime, pasi është mes mesfushorëve më të fortë në Europë dhe Juves do t’i bënte shumë punë.