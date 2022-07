Kounde lojtari më i ri i Chelsea? Nga Anglia cilësohet si një operacion i mbyllur

Ylli i Sevillas, Jules Kounde do të jetë lojtari më i ri i skuadrës së Chelsea.

Francezi është shumë afër largimi nga Spanja dhe sipas The Sun ai do t’i nënshtrohet një kontrolli mjekësor me Chelsean në 48 orët e ardhshme.

Qendërmbrojtësi ka biseduar tanimë me Tuchel për parë se si do t’i bashkohet turnet në Amerikën e Veriut.

Sipas prestigjozes angleze, Chelsea do t’i paguajë Sevillas 60 milion euro plus bunese që shkojë deri në 4.

Francezi do të jetë nënshkrimi i tretë i “Bluve” pas Koulibaly dhe Raheem Sterling./albeu.com