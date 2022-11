Kosta Rika “asist” Gjermanisë, mposht minimalisht Japoninë (VIDEO)

Ka përfunduar me rezultatin minimal 0-1 ndeshja midis Japonisë dhe Kosta Rikës e vlefshme për grupin E.

Ndeshja nisi e shpejtë me Japoninë, që u hodh e gjitha në sulm, por pa mundur dot të gjejë rrugën e rrjetës, pavarësisht goditjeve të Doan, Kamada e Ueda, të cilët ishin të pafat ditën e sotme, me shumicën e goditjeve të pritura nga Keylor Navas e shumicën jashtë kuadratit.

Pjesa e dytë ishte fotokopje e së parës, me Japoninë, që u “parkua” në portën e latinëve. Do të duhej të vinte minuta e 81’, ku pas një kundërsulmi “vetëtimë”, Fuller Spence e gjen veten brenda zonës japoneze dhe nga ajo distancë nuk di të gabojë, duke tundur rrjetën e “samurajve blu”.

Me këtë fitore grupi E rikthehet në një grup ferr, ku në vendin e parë ndodhet Spanja me 3 pikë, në vendin e dytë Japonia dhe 3 pikë, në vendin e tretë Kosta Rika me 3 pikë dhe në vendin e fundit Gjermania e 0 pikë.

Ndërkaq, kujtojmë se Spanja dhe Gjermania do të përballen në orën 20:00, në një përballje që s’duhet humbur.

