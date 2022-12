“Kopje” e Beograd 2016, shovinizmi serb nxjerr kokën në Katar (VIDEO)

Përballja e djeshme mes Serbisë dhe Zvicrës u duk më shumë si një fushë-betejë, sesa një fushë futbolli. Ngacmimet verbale dhe provokimet fizike gjatë lojës nuk munguan nga futbollistët serb, të cilët nuk i lanë në asnjë moment të qetë, 2 shqiptarët e Zvicrës, Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin.

Mirëpo acarimet nuk do të përfundonin me kaq. Në videon e mëposhtme dëgjohet qartë një grup tifozësh, të cilët në kor bërtasin “vrite, vrite shqiptarin”, duke ia zbehur bukurinë asaj ndeshjeje spektakolare futbolli.

Thirrjet janë të njëjta me ato që tifozët serb bënë ndaj Kombetares sonë, në atë ndeshje kualifikuese për Evropianin e vitit 2016, në Beograd, por në të dy rastet “shqiponja” triumfoi duke lënë Serbinë sërish jashtë një kompeticioni të rëndësishëm futbollistik, ku në atë rast Serbia mori një ndëshkim nga KAS, ndërsa tani nuk dihet nëse FIFA do të nisë hetimet apo do ta bëjë një sy “qorr”, siç bëri me rastin e publikimit të flamurit provokues, në dhomat e zhveshjes të Kombëtares serbe.