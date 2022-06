Konfirmohet skuadra që Griezmann do të luaj sezonin e ardhshëm

Griezmann do të luajë për Atleticon sezonin e ardhshëm. Skuadra nga Madridi aktivizoi dje vitin e dytë të huazimit, siç parashikohej në një klauzolë në kontratën e nënshkruar më 31 gusht të vitit të kaluar. Kështu, futbollisti francez do të jetë Los Colchoneros edhe një sezon.

Më pas, do të jetë koha për të paguar opsionin e blerjes prej 40 milionësh që kanë rënë dakord edhe atë ditë. Për këtë, nëse ai luan të paktën 50% të ndeshjeve zyrtare do të jetë automatike, diçka që duket se do të ndodhë duke parë se ai është i rregullt për Simeonen.

Antoine Griezmann është kyç në Atleticon aktuale dhe kjo reflektohet në këtë vendim, i cili eliminon çdo thashethem që e lidhnin me klube të tjera.

Në Atletico ata e kuptojnë se sezoni i ardhshëm do të jetë kyç për francezin. Ata i besojnë plotësisht lojtarit dhe se performanca e tij do të rritet pas 8 golave ​​të tij në sezonin që lamë pas. Vetë lojtari gjithashtu shpreson të japë versionin e tij më të mirë. /albeu.com/