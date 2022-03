Alexis Sanchez pritet të largohet nga Interi këtë merkato verore dhe thuhet se zikaltërit kanë gjetur zëvendësuesin e tij.

Sipas “Daily Mail”, Interi është në kërkim të një sulmuesi me CV të mbushur dhe emri i piketuar është Edison Cavani.

“El Matador” do të jetë me Manchester United deri në fund të sezonit dhe më pas do të largohet me parametra zero./ h.ll/albeu.com